Novara, paura in stazione: principio di incendio su un treno

Momenti di paura, in stazione a Novara, per un principio di incendio a borgo si un treno. Una squadra del Comando di Novara è intervenuta, nella stazione ferroviaria, in piazza Garibaldi al binario 1, per estinguere un principio di incendio del quadro alta tensione dei servizi di un vagone passeggeri.

Le fiamme sono state domate con l'ausilio di estintori e, successivamente, è stata monitorata la temperatura degli impianti coinvolti mediante termocamera per accertarsi dell’assenza di una eventuale ripresa della combustione. La zona dei binari interessata dall’evento è stata disalimentata dalla rete elettrica dalle 11,28 alle 12,20 per permettere le operazioni di messa in sicurezza dei luoghi.