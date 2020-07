Dopo lo scontro l'auto finisce nel dehors del ristorante

Scontro tra due auto, nella serata di mercoledì, in corso Salamano. Poco prima delle 23,30 una Bmw su cui due viaggiavano padre e figlia e una Ford Focus con due occupanti si sono scontrate e la Bmw, dopo l'impatto, è finita contro il dehors del ristorante Le Risaie.

Sul posto, per i soccorsi, sono intervenuti i mezzi del 118 che hanno trasportato in ospedale uno degli occupanti della Focus, e i Vigili del Fuoco che si sono occupati della messa in sicurezza delle vetture e della zona coinvolta nell'incidente.