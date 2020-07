Al via il centro estivo per i bimbi del Nido: a Borgosesia servizi per tutte le fasce d'età

Sono 25 bambini di età compresa tra 1 e 3 anni non compiuti che hanno iniziato il centro estivo organizzato dal Comune di Borgosesia all’Asilo Nido della Fornace. A seguire direttamente l'avvio delle attività è stata la vice sindaco Emanuela Buonanno: «E’ partito tutto nel migliore dei modi – dice l’amministratrice – si temeva che i bimbi, vista la tenerissima età, potessero rimanere un po’ smarriti e invece è andato tutto benissimo: i piccoli erano felicissimi di ritrovarsi con i loro coetanei e di poter giocare tra di loro e con le educatrici, e tutto è andato per il meglio. Questo consente di mantenere l’organizzazione che prevede il divieto d’accesso agli adulti nell’area delle attività, riservata dunque solo ai piccolini ed estremamente sicura dal punto di vista dell’igienizzazione».

Il centro estivo è stato affidato dal Comune alla Alemar, che già gestisce il Nido normalmente; come previsto dalla normativa ministeriale, c’è un’educatrice ogni 5 bimbi, a cui si aggiungono educatrici di supporto in occasione di alcune attività. L'orario va dalle 8,30 alle 17 e, per ora, il servizio è previsto per tutto il mese di luglio, allo stesso costo dell’asilo nido: «Gli iscritti sono bimbi che già frequentavano il nostro Asilo Nido e per loro è un po’ come rientrare nelle normali attività a cui erano abituati prima dell’emergenza sanitaria – aggiunge Emanuela Buonanno – Ogni famiglia paga, per il centro estivo, la stessa cifra pagata per il nido (stabilita in base all’Isee) ed anche il momento dei pasti continua ad essere gestito come nel periodo scolastico: i piatti vengono cucinati direttamente dalla cucina interna, naturalmente seguendo tutte le disposizioni dell’Asl per il rispetto delle norme anti-Covid».

I bambini fanno il triage sia in entrata che in uscita, lavano frequentemente le manine e sono seguiti con la massima attenzione in modo da evitare qualsiasi situazione di rischio per la loro salute: «Così come per il centro estivo riservato ai ragazzini delle elementari e delle medie – commenta la Vice Sindaco – anche in questo caso c’è la più stretta osservanza delle norme di tutela della salute, ma siamo davvero felici di essere riusciti ad attivare il centro estivo anche per questa fascia d’età: è un servizio importante sia per le famiglie, che per gli stessi bimbi che hanno bisogno di ritrovare la loro quotidianità».

A Borgosesia dunque ancora un segnale di attenzione verso le famiglie: «Appena la stretta del virus ce lo ha concesso – chiosa il sindaco Tiramani – ci siamo attivati per fornire alle famiglie il supporto nell’assistenza ai bambini, necessario perché le mamme e i papà potessero tornare a lavorare in serenità. Con il centro estivo del nido si chiude il cerchio: per ogni fascia d’età, a Borgosesia il Comune offre ai genitori la tranquillità di sapere i loro figli adeguatamente accuditi, ed ai bambini la possibilità di tornare a vivere le loro giornate giocando e divertendosi insieme ai loro coetanei».