Telecamere e controlli contro i vandali della notte

Più telecamere e maggiori controlli anche da parte della Polizia locale per fronteggiare il problema del disturbo notturno lamentato dagli abitanti di alcune zone del centro, ma anche dai residenti di altre aree della città (ad esempio via Scalise). Sono le prime misure annunciate dal sindaco, Andrea Corsaro che, anche nella giornata di mercoledì, ha incontrato un rappresentante del neonato comitato "Adesso Basta!".

leggi anche: CENTRO STORICO: NASCE UN COMITATO CONTRO I VANDALI

Una delle prima zone in cui sono previsti interventi è piazzetta Pugliese Levi di via Verdi dove, soprattutto nel fine settimana, stazionano gruppi di ragazzi fino a tardissima notte, urlando e creando spesso problemi di vandalismo. Interventi di manutenzione alle telecamere anche in via Verdi, via Crispi e via Dante mentre in via Crispi e nel Volto dei Centori sarà piazzata una videosorveglianza nuova. Interventi anche in via XX Settembre con pattuglie della Polizia locale e di pattuglie in borghese.

Il sindaco si farà portavoce del problema di fronte al Comitato per l'Ordine e la sicurezza al fine di creare azioni di controllo congiunto tra le varie forze dl polizia.