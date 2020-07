Persona investita: traffico ferroviario in tilt tra Chivasso e Santhià

Incidente mortale, nella mattina di mercoledì, sulla linea ferroviaria Torino - Milano, tra le stazioni di Chivasso e Santhià (per la precisione nel comune di Torrazza Piemonte): intorno alle 9,30 una persona è stata investita e uccisa da un convoglio, fermato poi per i rilievi di rito da parte delle forze dell'ordine e della magistratura. Il traffico sulla linea in direzione Milano è stato sospeso e sono stati attivati bus sostitutivi per il tratto Chivasso - Santhià.

La circolazione è stata riattivata alle 12.50: nel corso della sospensione i treni in viaggio hanno subìto ritardi fino a 60 minuti, mentre un regionale è stato cancellato e dieci limitati nel percorso.