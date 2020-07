Ridisegnare gli spazi di Vercelli

Nell’ultimo Consiglio Comunale è stata approvata all’unanimità la mozione di SiAmo Vercelli sulla “ridefinizione degli spazi urbani e della mobilità” che impegna Sindaco e Giunta a ripensare l’uso delle strade e degli spazi pubblici favorendo gli spostamenti non inquinanti sia a piedi con l’ampliamento dei percorsi pedonali, che in bicicletta prevedendo nuovi percorsi ciclabili in sicurezza e realizzando appositi parcheggi per le biciclette in prossimità del centro cittadino e delle zone commerciali.



Una proposta concreta per modificare gli stili di vita ridefinendo gli spazi urbani per una vera svolta ambientale e sociale che ponga attenzione alle fragilità, alle diseguaglianze, garantendo pari opportunità e tutela della salute.

Ha inoltre trovato l’unanime consenso delle forze politiche la nostra proposta di favorire il commercio, che prevede l’ampliamento delle aree a disposizione degli esercizi commerciali, dei bar, dei ristoranti e quelle per le attività ricreative, culturali e sportive e la riorganizzazione degli spazi del mercato su un’estensione più ampia per favorire percorsi di fruizione che garantiscano distanziamento fisico ed efficacia commerciale