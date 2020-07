Cambio automatico del medico di famiglia: non serve andare allo sportello

Variazione automatica del medico di famiglia per i cittadini di Borgosesia assistiti dal dottor Pier Luigi Viale – dal primo luglio non più in servizio. L'Asl informa che sono già assegnati automaticamente al dottor Luca Amadori e dunque non è necessario recarsi allo sportello di scelta e revoca per registrare il cambio.

"L’assistenza primaria continuerà ad essere loro garantita presso la stessa sede utilizzata dal dottor Viale, via Veneto 20 a Borgosesia", si legge in una nota aziendale.

L'ambulatorio è aperto lunedì e martedì dalle 11 alle 14; mercoledì dalle 14 alle 17; giovedì dalle 15 alle 18; venerdì dalle 16 alle 19 e il dottor Luca Amadori è contattabile telefonicamente al numero: 0163 200311 o 3883632917.