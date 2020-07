Premio Stresa di Narrativa, menzione speciale per il romanzo di Renato Bianco

La giuria dei Critici del Premio Stresa di Narrativa, riunita per selezionare i finalisti dell’edizione 2020, ha deciso di attribuire una targa speciale al romanzo Quel primo bacio di Renato Bianco (Interlinea, pp. 200, euro 18). La consegna del riconoscimento si terrà a Stresa domenica 25 ottobre alle 17 all’Hotel Regina Palace (corso Umberto I, 29).

Bianco, torinese di nascita ma vercellese di adozione, è il dirigente del settore Cultura del Comune di Vercelli. Nel 2017 ha pubblicato il giallo Delitto in Gipsoteca a Casale Monferrato per i tipi dell’editore Macchione.

Iside e Filippo si conoscono giovanissimi, per caso, una mattina in biblioteca. Un incontro che resterà nel cuore ad entrambi: chiuso e introverso fino all’eccesso lui, aperta e spontanea lei, sembrano però destinati a vivere due vite completamente diverse e separate, due esperienze agli antipodi. Se lui infatti tende sempre di più a isolarsi e a cercare la solitudine, lei invece si apre a nuovi incontri, allacciando un legame sentimentale con Thomas, un ragazzo che grazie al suo sostegno riuscirà a trovare la propria strada nel mondo. Ma una serie di eventi, impossibili da prevedere, porterà le loro vite a incrociarsi di nuovo, dando ad entrambi una nuova possibilità di conoscersi: sapranno coglierla questa volta?

Il Premio Stresa di Narrativa è un premio letterario di narrativa fondato nel 1976[1] da un gruppo di intellettuali, tra i quali Mario Bonfantini, Mario Soldati, Gianfranco Lazzaro e Piero Chiara. Nei primi anni della giuria fecero parte anche scrittori e intellettuali quali Carlo Bo, Giovanni Spadolini, Giorgio Barberi Squarotti, Primo Levi. Non ha avuto luogo dal 1985 fino al 1995 quando è stato ripreso dalla Associazione Turistica Pro Loco di Stresa, che lo gestisce tuttora. È riservato ad opere in lingua italiana pubblicate in Italia e in Svizzera.