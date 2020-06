Omicidio Stefano Leo: chiesti 30 anni per Said Mechaquat

Trent'anni di carcere per Said Mechaquat. È la richiesta di condanna avanzata stamattina al gup Irene Gallesio dai pubblici ministeri Ciro Santoriello ed Enzo Bucarelli per il killer di Stefano Leo, il ragazzo di 33 anni ucciso con una coltellata alla gola il 23 febbraio 2019 ai Murazzi. Dopo il delitto Mechaquat aveva nascosto il coltello facendo perdere le proprie tracce. Si era quindi costituito ai carabinieri nel pomeriggio del 31 marzo, ammettendo le proprie colpe e spiegando agli inquirenti che aveva ucciso perché Stefano "era troppo felice".

La sentenza é prevista domattina, ma non é da escludere che possa arrivare già in serata.