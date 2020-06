Quarona, battaglia vinta: riapre la banca

"Lunedì prossimo riapre a tutti gli effetti la filiale del Banco BPM del nostro paese. Una vittoria per tutta la comunità quaronese e valsesiana". E' finita la tenace battaglia del sindaco di Quarona, Francesco Pietrasanta per la riapertura della banca di riferimento per circa 800 concittadini. Chiuso all'inizio dell'emergenza Covid19, l'istituto di credito non aveva riaperto creando una situazione di grave disagio per gli utenti e ripetute iniziative di protesta, raccolta firme e interventi pubblici da parte del sindaco. Ora, finalmente, la situazione si è sbloccata e Pietrasanta può annunciare la riapertura dell'istituto.

"Lottare per una giusta causa è sempre importante, non bisogna aver paura - commenta il sindaco -. Grazie al capo area della Banca, Massimo Benassi per l’impegno dimostrato, e grazie all’intervento del consigliere regionale Angelo Dago, al presidente della Provincia Eraldo Botta e al nostro deputato Paolo Tiramani che hanno appoggiato la nostra battaglia".