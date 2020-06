Ponte della Pistolesa, apprensione per un 35enne vercellese

Un passante lo ha visto passeggiare sul ponte della Pistolesa e, notando un comportamento preoccupante, ha avvertito il 112 e subito una pattuglia in zona, in questo caso della stazione Carabinieri Valle Mosso, ha fatto un sopralluogo per sincerarsi di cosa stesse accadendo.

I carabinieri di Valle Mosso sono stati provvidenziali per un 35 enne proveniente dal vercellese: l'uomo, che si trovava in forti condizioni di disagio e prostrazione, dovuti anche alle condizioni economiche di questo periodo, purtroppo ben note a tutti, si è confidato con i Carabinieri trovando in loro un appoggio.

Nel frattempo era giunta sul post anche un'ambulanza e, a livello precauzionale, il vercellese è stato fatto salire a bordo per un controllo medico. La vicenda si è chiusa postivamente, grazie alla collaborazione di tutti e alla capacità dei carabinieri di essere sempre presenti e pronti a confortare chi vive un momento di disagio.