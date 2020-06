Il Rotary Club per la ripresa del territorio: contributi a 4 artigiani

Riceviamo e pubblichiamo.

Accolti in sala Giunta del Comune dal nostro primo cittadino Andrea Corsaro, si è svolta la consegna di un contributo a fondo perduto a quattro artigiani, particolarmente colpiti dal lockdown, desiderosi di ripartire in pieno con l'attività. Il Governatore del Distrtetto 2031 del Rotary, Giovanna Mastrotisi è venuta personalmente a consegnare la somma e ad augurare una veloce ripresa a persone che la voglia e l'impegno ce le mettono giornalmente da anni.

Il contributo deriva dal Fondo Capone, creato per soccorrere la popolazione in caso di emergenze naturali che in questo caso il Governatore è riuscito a sbloccare in quanto anche il periodo che stiamo trascorrendo, ha tutti i requisiti per essere chiamato di emergenza. Erano presenti il presidente, il presidente incoming del Rotary Club Vercelli ed un socio che si è attivato nella ricerca di persone meritevoli.