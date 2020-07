Dal primo luglio trasloca lo sportello di Scelta e Revoca del medico

Da mercoledì 1 a venerdì 31 luglio lo sportello di scelta e revoca medico non sarà più nei locali del Cup di corso Mario Abbiate 21, ma viene spostato in corso Libertà 300 al Chiostro di Santa Chiara.

"Una misura - si legge in una nota dell'Asl - adottata per evitare sovraffollamenti e garantire un adeguato di stanziamento sociale. Tutte le attività garantite dagli sportelli scelta e revoca sono dunque momentaneamente fruibili nella nuova sede. Ribadiamo che è consigliabile recarsi agli sportelli solo per operazioni che non è possibile svolgere utilizzando altri strumenti disponibili".

Le operazioni che vengono effettuate allo Sportello di Scelta e Revoca sono l'i

scrizione al Servizio Sanitario Nazionale; la scelta o cambio del medico / pediatra di famiglia; la registrazione dell'esenzione per patologia; l'emissione della Tessera Sanitaria.