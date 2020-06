CnosFap: al via gli esami finali. Ecco i protocolli di sicurezza - VIDEO

Esami in massima sicurezza, quelli che partono al Cnos Fap, il centro di formazione in vista delle prove per la qualifica.

Sono 120 circa i ragazzi che hanno seguito i corsi a Vercelli e che stanno sostenendo la prova finale sotto il controllo dei rispettivi insegnanti. Si tratta di esami che vengono svolti in presenza.

Ecco le spiegazioni dettagliate su come si svolgeranno le prove.

"Auguriamo buone cose a tutti i nostri allievi e a tutti gli insegnanti che saranno impegnati nelle prove", concludono da CnosFap.