Schianto nella notte: due persone in codice rosso

Tremendo schianto, nella serata di domenica, sulla A4, in direzione Milano, nel Comune di Carisio: intorno alle 22,20, una Fiat Multipla e una Opel Crossland X si sono urtate violentemente. La Fiat ha terminato la sua corsa distrutta in mezzo alla carreggiata, mentre la Opel si è ribaltata su un lato a ridosso dello spartitraffico. Molto serie le conseguenze per due degli occupanti della Multipla, trasportati in ospedale in codice rosso dal personale del 118 intervenuto per i soccorsi insieme a squadre dei Vigili del fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris e del distaccamento Volontario dì Santhià e al personale della Polizia Stradale che si sta occupando di ricostruire l'accaduto.

Sei, complessivamente, le persone che hanno avuto bisogno di cure sanitarie: due sono state ricoverate in codice rosso, tre in codice verde, mentre il conducente della Opel ha riportato ferite lievi.

Sulla Fiat viaggiavano 5 ragazzi lombardi. I codici gialli sono stati portati all'ospedale di Biella, i due in codice rosso sono stati ricoverati uno a Novara e una ragazza, inizialmente portata a Vercelli, è stata trasferita alle Molinette per un intervento d'urgenza. Non hanno avuto conseguenze, per loro fortuna, gli occupanti di una terza vettura, una Yaris investita da lamiere e detriti e dunque parzialmente coinvolta nell'incidente.

Per consentire i soccorsi è stato necessario illuminare e messa in sicurezza tutta la zona: personale dei Vigili del Fuoco e 118 si sono prestati per la prima assistenza alle persone coinvolte, mentre Polizia e personale autostradale hanno operato per ricostruire la dinamica dell'incidente e per le operazioni di viabilità.