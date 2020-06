Centro storico, nasce un comitato contro fracassoni e vandali

Centro storico: nasce un comitato anti fracassoni e vandali. L'idea è di un gruppo di residenti, ma anche di commercianti che operano nella zona e che subiscono gli indesiderati effetti delle notti "senza regole". La maggior parte si dicono esasperati per la situazione che si vive soprattutto nel fine settimana e, questa sera, lunedì, alle 21, si danno appuntamento nel dehors del bar Cavour per mettere in comune idee e strategie che consentano di ottenere una maggior vivibilità del quartiere, soprattutto nel periodo estivo, quando, a finestre aperte, rumori, urla e schiamazzi risultano essere particolarmente fastidiosi. Tra i primi obiettivi anche quello di ottenere controlli mirati negli orari successivi alla chiusura dei locali, quando la situazione peggiora. L'appuntamento è aperto a tutti, residenti e commercianti.