Trino, test sierologico per 343 persone: 13 sono venute in contatto con il Covid19

Si è da poco conclusa la prima tornata di test sierologici rapidi, organizzata dal Comune di Trino in collaborazione con Aido, Fidas e Pat.

"Questo primo weekend - spiega il sindaco, Daniele Pane - è stato riservato ai soggetti facenti parte delle associazioni di volontariato trinese, ai donatori di sangue e agli iscritti Aido. Ci tengo a ringraziare tutti i volontari delle due associazioni che ci stanno supportando nella logistica e nell’organizzazione. Grazie al personale sanitario che si è offerto volontariamente, tra sabato e domenica, al Mercato Coperto, sono stati sottoposti al test rapido (IgM e IgG) 343 persone, 13 delle quali (pari al 3,7%) sono risultate positive agli anticorpi e in settimana verranno sottoposti al test sierologico quantitativo e al tampone, così come previsto dal protocollo sottoscritto tra Comune e Asl di Alessandria".

Dal prossimo weekend sarà aperta la possibilità di partecipare a tutta la popolazione: i test si svolgeranno sempre al Mercato Coperto ed è obbligatoria la prenotazione, da effettuare al numero 329.7597448, dal lunedì al giovedì, dalle 14.30 alle 19.30. "Risponderà Silvana, volontaria della Protezione Civile di Trino che si è gentilmente offerta di supportarci in questa attività", conclude Pane.



👌 Vi ricordiamo che l’opportunità di partecipare è volontaria e gratuita.

Per chi vuole è però possibile donare sul conto corrente dell’emergenza all’Iban intestato al Comune di Casale Monferrato IT80Q0503422601000000001586, indicando nella causale “Emergenza Coronavirus Trino”.