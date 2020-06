Multa da 400 euro ai fracassoni (che creavano assembramento)

In Comune erano arrivate diverse segnalazioni sulla presenza di un gruppo di ragazzi che creavano disturbo nelle ore notturne nella zona tra l'Afiteatro del parco Durandi e l'area delle scuole medie di Santhià.

Così. su richiesta dell'amministrazione, i carabinieri hanno fatto un controllo individuando i ragazzi e sanzionandoli con una multa da 400 euro perché creavano assembramento, cosa al momento ancora vietata per motivi sanitari.

"ll diritto alla libertà personale non può mai interferire con i diritti altrui né disturbare la quiete o peggio ancora danneggiare i beni pubblici - commenta il sindaco di Santhià, Anelo Cappuccio -. Purtroppo in città, nelle ultime settimane post lockdown, c'è stato da parte di alcuni un'interpretazione evidentemente sbagliata della possibilità di uscire. Il rispetto delle regole e degli altri è fondamentale. Così, dopo alcune segnalazioni in merito a gruppi di ragazzi che creavano evidenti situazioni di disturbo in tarda notte presso l'anfiteatro del parco Jacopo Durandi e la scuola media di piazza Giovanni XXIII, ho contattato il comandante dei Carabinieri Salvatore Lobrano e come sempre, quando si contattano le forze dell’ordine, i risultati arrivano. I ragazzi sono stati sanzionati e così sarà in futuro se si verificheranno ancora situazioni del genere! La possibilità di vivere la città - conclude il sindaco non può scontrarsi con il diritto da parte dei nostri concittadini di avere garantito da una certa ora in poi il riposo notturno. Atteggiamenti non corretti non saranno più tollerati".