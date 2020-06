Sfonda la porta del ristorante per rubare: minorenne nei guai

Un minorenne è finito nei guai, nella notte tra sabato e domenica, per un furto con scasso commesso ai danni di un ristorante che si trova in piazza Martiri, in pieno centro a Borgosesia. A testimonianza del raid, la porta a vetri sfondata e danni da riparare per poter tornare al lavoro.

A darne notizia, lamentando anche la mancanza di provvedimenti nei confronti di un giovane che - nel giro di pochi giorni - è stato coinvolto in più episodi di malaffare, è il sindaco della cittadina, Paolo Tiramani.

"Ringrazio il comando di Stazione dei carabinieri di Borgosesia guidati dal reattivo Antonio Marini che è una certezza sul territorio e anche questa volta ha risolto il caso in poco tempo - dice il sindaco -. Tuttavia registriamo un ennesimo episodio di cronaca riguardante la stessa persona, un minorenne di Gattinara che già nei giorni scorsi aveva fatto razzia in altri bar e attività della nostra città. A questo punto mi chiedo perché il Tribunale dei Minori non prenda provvedimenti verso questo ragazzo, anche a sua tutela e perché i servizi sociali di riferimento, Consorzio Casa di Gattinara non ci aiutino anche se abbiamo comunicato il nostro disagio tante volte. Devo pensare anche io che alcuni Consorzi non vogliano risolvere i problemi di loro cittadini solo perché domiciliano altrove? Se fosse così, sarebbe veramente grave".

Già nei giorni scorsi, a Borgosesia, si erano registrati episodi di cronaca simili che avevano coinvolto ragazzi molto giovani.

leggi anche: SFONDANDO A CALCI LA PORTA DEL BAR