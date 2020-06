"Grazie, preside Guarino e buona pensione!": il saluto del comprensivo Ferraris

Riceviamo e pubblichiamo.

In questi giorni giunge al termine la carriera lavorativa di uno dei più eminenti esponenti del mondo scolastico vercellese: il dirigente dell'Istituto comprensivo Ferraris, professor Vincenzo Guarino. Dopo aver conseguito la laurea in Scienze Biologiche e aver iniziato a lavorare nel mondo della scuola come insegnante, il suo curriculum si è via via arricchito negli anni di prestigiosi titoli quali i diplomi di perfezionamento post-laurea in Funzione direttiva e ispettiva nelle scuole, Didattica generale e professionalità docente, Psicodidattica, Multimedialità, Gestione di reti e contenuti in ambienti scolastici, oltre ad aver approfondito e arricchito le competenze informatiche fino a diventare programmatore di linguaggi DOS ed esperto dei più diffusi sistemi operativi.

È stata quindi una scelta naturale e quasi doverosa quella che lo ha spinto a mettere al servizio della scuola l'esperienza e i titoli culturali specifici ottenuti, sostenendo e vincendo il concorso per Dirigenti scolastici.

Dopo aver ricoperto il ruolo di Preside incaricato nella scuola media di Crescentino, nell'Istituto comprensivo di Asigliano, nella Direzione Didattica di Borgosesia, e nell'Istituto comprensivo di Trino, è passato al ruolo di dirigente scolastico titolare prima a Novara e poi all'Istituto superiore Cavour di Vercelli, a partire dal settembre 2009. Tre anni fa è infine giunto a dirigere l'Istituto Comprensivo Ferraris composto dalla scuola media Verga, dalle primarie Galileo Ferraris e Rodari e dalla scuola per l'Infanzia Collodi.

I più di 1100 studenti dell'Istituto, con i rispettivi genitori, e i 145 insegnanti che compongono il collegio docenti hanno potuto apprezzare in questi anni le sue straordinarie qualità professionali e umane.

Ora, in occasione del suo meritato collocamento a riposo dopo aver dedicato l'intera vita alla formazione e all"istruzione di bambini e ragazzi, gli insegnanti tutti, insieme al personale di segreteria e ausiliario, sentono il dovere morale di esprimere pubblicamente la propria stima e gratitudine.

Grazie Dirigente! Buona “pensione”!