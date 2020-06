Zanzare: trattamenti larvicidi nelle aree pubbliche

Il caldo è finalmente arrivato e, con esso, le fastidiosissime zanzare che disturbano le nostre giornate e, soprattutto, le serate estive.

Per ridurre la loro presenza il Comune di Gattinara, insieme ad altri comuni del territorio ha avviato la campagna di disinfestazione in tutto il territorio insieme a all’IPLA.

Nel Comune di Gattinara hanno preso il via mercoledì 24 giugno gli interventi per limitare l’infestazione da zanzare. Sono iniziati infatti i trattamenti larvicidi in diverse zone della città da parte del personale specializzato dell’IPLA.

Si parte dai tombini per poi procedere nelle zone che i monitoraggi delle scorse settimane hanno evidenziato come le più infestate.

«La lotta all’infestazione delle zanzare è possibile sono attraverso un’efficace collaborazione tra Amministrazione comunale e cittadini – sottolinea il sindaco Daniele Baglione – è necessario precisare che il processo di disinfestazione non può risolvere in maniera definitiva il problema della proliferazione delle zanzare. L’effetto di questi interventi, infatti, è circoscritto alle sole aree pubbliche. È fondamentale quindi, per ottimizzare gli effetti della disinfestazione, la collaborazione di tutti i cittadini. Basta un piccolo ristagno per permettere la riproduzione della zanzara, quindi la prevenzione è indispensabile anche nelle aree private (case, giardini e orti); semplici gesti che però limitano il proliferare di questo insetto nelle nostre case».