Crescentino, bonus comunale per 61 commercianti

Crescentino traccia un bilancio a chiusura delle operazioni di erogazione del bonus comunale a sostegno delle attività commerciali e dei pubblici esercizi chiusi durante il lockdown.

Sono stati 61 i commercianti che hanno usufruito del contributo, calcolato in percentuale sull'importo della Tari del 2019, ed erogato per far fronte alla crisi di liquidità conseguente al blocco delle attività lavorative.

La somma erogata dall’Amministrazione Comunale ammonta complessivamente a poco più di 15mila euro.

“Un grande impegno da parte dell’Amministrazione Comunale che si è sentita particolarmente vicina alle problematiche riscontrate dal mondo del commercio cittadino in questo difficile momento - spiegato l’assessore Annalisa Bordignon, che è stata la referente dell’iniziativa -. Confidiamo che l’obiettivo che ci eravamo posti di andare incontro ai problemi di liquidità del mondo produttivo sia andato a buon fine perché è importante per un’Amministrazione Comunale stare vicino ai propri cittadini”.