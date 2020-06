La ricarica della e-bike? Si fa al parco

E’ stata installata in questi giorni al Parco Magni, ingresso lato ex hotel Garden, la panchina tecnologica multifunzione, oggetto ecosostenibile e di design che arricchisce l’area verde nel cuore della città sia dal punto di vista dell’innovazione che dell’estetica.

«Questa bella panchina è il segnale che Borgosesia è sempre più ecologica e si pone anche come tappa di un turismo eco-friendly – spiega l’assessore all’Ambiente, Eleonora Guida – perché consente a coloro che si muovono con le e-bike di fare una sosta per la ricarica nella nostra città, per poi proseguire verso l’alta Valle, e viceversa. Durante il tempo necessario per la ricarica delle bici, i turisti possono godersi il Parco, con il suo meraviglioso verde e il fiume che scorre accanto, oppure fare un giro in centro città. La panchina è dotata di una rastrelliera con lucchetti, quindi si può tranquillamente lasciare la bicicletta in ricarica senza alcun rischio».

La panchina, di fabbricazione svizzera, è dotata di: un punto ricarica e-bike che consente di ricaricare contemporaneamente fino a 6 biciclette elettriche; un punto ricarica per smartphone, tablet, pc e altri dispositivi analoghi; una rastrelliera “lucchettata” per depositare le bici; un marker luminoso notturno.

«Si tratta anche di un arredo esteticamente gradevole – aggiunge Eleonora Guida – che ben si inserisce nel nostro bel parco; spero diventi un punto di incontro e socializzazione per i giovani, che possono ricaricare i loro dispositivi elettronici, e che sia un motivo in più per venire a Borgosesia per tutti quei turisti che si muovono sulle due ruote ecologiche: un tipo di mezzo che mi auguro si diffonda sempre più anche tra i nostri cittadini, che potranno ricaricare le loro e-bike al parco. Ricordo sempre, comunque, che all’interno del Parco Magni – conclude – si può spingere la bicicletta, ma non è consentito pedalare, per la sicurezza di coloro che frequentano l’area verde, e dei bambini in particolare».

I costruttori garantiscono la panchina ecologica per durabilità e resistenza a graffi e intemperie: «Il prodotto installato è di grande qualità, naturalmente va utilizzato con il rispetto dovuto alla cosa pubblica – sottolinea l’assessore Guida- e dunque il custode vigilerà che l’utenza adotti comportamenti adeguati e corretti, sia per la ricarica dei dispositivi tecnologici che delle biciclette».