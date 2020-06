Lotta alle zanzare: primi trattamenti e trappole per il monitoraggio della zanzara tigre

Dopo le attività di monitoraggio per individuare le aree con maggiore infestazione, sono iniziati nella notte tra giovedì e venerdì gli interventi adulticidi sulle prime zone verdi, che proseguiranno in tutta la città. Da stamane si interviene anche sulle caditoie pubbliche per eliminare le larve.

Il progetto di lotta alle zanzare è coordinato da Ipla (Istituto per le Piante e l'Ambiente) società partecipata della Regione, a cui il Comune di Vercelli aderisce in base alla legge 75/95.

Sono previsti trattamenti insetticidi, attività di monitoraggio e informazione con l'obiettivo principale di attuare il contenimento delle specie di interesse sanitario presenti nelle nostre aree, possibili vettori di organismi patogeni.

Sono già stati effettuati due turni di monitoraggio delle zanzare adulte tramite cattura con trappole attrattive. Una parte dei campioni raccolti è parte integrante del monitoraggio entomologico svolto in collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale regionale, per la rilevazione di arbovirus.

Parallelamente è iniziato il monitoraggio di Aedes albopictus (zanzara tigre) attraverso il posizionamento di ovitrappole. Si tratta di un piccolo contenitore di plastica scuro, con all'interno acqua e una listella di masonite su cui le zanzara depone le uova. Periodicamente vengono prelevate e sostituite, in seguito analizzate al microscopio per la conta delle uova deposte.

L'attività dei tecnici prevede lo studio e l'ispezione del territorio alla ricerca di focolai di sviluppo larvale. Una volta individuati vengono rimossi, se possibile, oppure trattati.

Gli interventi di disinfestazione larvicida saranno eseguiti su tutte le caditoie pubbliche, per un totale di quattro volte. L' intervento effettuato su adulti nella notte dal 25 al 26 giugno ha interessato parco Camana, parco Ibal Masiq, parco di via Cantarana, l'area verde di via Viviani, l'area Pisu, parco Kennedy, piazza Mazzini, viale Garibaldi, corso Salamano, via Restano angolo corso Ticino, corso Italia, corso Bormida, corso Tanaro.