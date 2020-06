Vercelli by night: una passeggiata tra monumenti, storia, cultura

Dopo il successo dell'iniziativa "Hai mai visto Vercelli?" organizzata nel mese di giugno, Oltre Confine Onlus propone, mercoledì 1 luglio, alle 22.30, la seconda edizione di questo inedito tour.

Si tratta di una visita guidata rigorosamente condotta in notturna per le vie del centro storico di Vercelli. L'idea è di illustrare la storia bimillenaria della città in un'atmosfera del tutto suggestiva serale, beneficiando oltretutto della quiete cittadina e di un clima più mite.