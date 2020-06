Albergo Ristorante Bucaneve, una vacanza nel paradiso naturale dell’Oasi Zegna FOTO

I boschi incantati, la natura che ti abbraccia, il silenzio che ti circonda: questa è l’Oasi Zegna, un parco naturale di 100 km2 ad accesso libero sulle straordinarie Alpi Biellesi, in terra piemontese, nata nel 1993 per volontà della famiglia Zegna come naturale sviluppo del “pensiero verde” del fondatore dell’omonimo gruppo. È un luogo magico in cui suoni, colori e odori rappresentano l’espressione di una natura unica che qui è vissuta, amata e rispettata. Il luogo ideale per vivere una vacanza all’insegna dell’attività fisica all’aperto, del benessere “green” e delle esperienze gourmet offerte dalla cucina locale.

Al cento dell’Oasi Zegna si trova un albergo accogliente, dallo charme e dal calore tipici di uno chalet di montagna, l’Albergo Bucaneve. Fu realizzato negli anni ’60, in pietra e legni locali; dispone di 20 camere, tutte differenti fra loro, per assicurare servizi “su misura”, adatte alle coppie o alle famiglie con bambini, per i biker e per gli amanti delle attività outdoor. All’arrivo si verrà accolti in un’atmosfera calda a familiare, in cui tutto è pensato per offrire momenti di svago e di riposo, dove il silenzio e la tranquillità della montagna trovano la loro dimensione più naturale. In cucina lo chef Ernesto coccola i suoi ospiti con piatti tipici della cucina piemontese utilizzando i prodotti del territorio, una vera e propria proposta a KM zero che va incontro alle esigenze di tutti, con proposte vegetariane, vegane e deliziosi piatti per i più piccoli. Imperdibili gli aperitivi sulla terrazza panoramica con una vista mozzafiato, che spazia dal Monviso alle Alpi marittime, accompagnati dai taglieri di formaggi e salumi prodotti localmente.

Tante sono le attività che si possono praticare immersi nella natura e che l’Albergo Bucaneve propone ai suoi ospiti. Dalle camminate nel silenzio del Bosco del Sorriso, per beneficiare delle mille virtù delle piante e adatte a scarpe grandi e piccine, alle gite in mountain bike o in e-bike per i meno allenati, al nordic walking, disciplina salutare, adatta a tutti da praticare sui sentieri del Nordic Walking Park Oasi Zegna, il primo certificato in Piemonte. L’Albergo Bucaneve è inoltre un bike hotel, dispone infatti di un ricovero interno per le biciclette e di due e-bike elettriche a disposizione degli ospiti gratuitamente. Non da meno sono i seminari che l’Albergo Bucaneve offre durante i fine settimana, dai corsi di yoga per principianti e avanzati, agli incontri di Qi Gong e di naturopatia.

Le offerte che vengono proposte per questa estate sono le tariffe di bassa stagione, applicate per i mesi di luglio ed agosto, a cui si unisce un ricco calendario di passeggiate gratuite accompagnate da guide naturalistiche durante tutti i fine settimana estivi. Per maggiori informazioni, clicca qui oppure chiama direttamente in reception al numero 015 744184.