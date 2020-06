Sostituzione dei contatori del gas per circa 10mila utenze vercellesi

Continua l’attività di ASM Vercelli per il rinnovo dei contatori del gas a uso domestico che verranno sostituiti con una nuova tipologia di misuratori integrati elettronici (Smart Meter).

Il piano di sostituzione per l’anno 2020 prevede il coinvolgimento di circa 10.000 utenti residenti a Vercelli, con un investimento complessivo da parte di ASM Vercelli di circa 3 milioni di euro per l’acquisto e l’installazione degli Smart Meter.

Dopo una fase sperimentale, nella quale sono stati sostituiti solamente i contatori accessibili, l’attività di sostituzione sarà ora estesa ai contatori installati all’interno delle singole abitazioni.

A tutti gli interessati è stata inviata nei mesi scorsi una lettera informativa per annunciare l’intervento, la cui data esatta verrà comunicata direttamente ai cittadini tramite l’affissione di un avviso.

Si ricorda che la sostituzione del contatore è completamente gratuita e permetterà, in un prossimo futuro, all’utente di controllare con maggior facilità i propri consumi e di effettuare, in futuro, la telelettura dei dati comodamente da remoto.

Il personale incaricato all’attività sarà dotato di adeguato cartellino di riconoscimento. Si consiglia di diffidare di chiunque ne sia sprovvisto.

Tutto il personale incaricato sarà dotato di adeguati dispositivi di protezione individuale e opererà nel rispetto dalle Linee Guida Ministeriali per lo svolgimento di attività di distribuzione e vendita di energia con accesso all’interno delle singole abitazioni, a tutela dell’incolumità dell’utenza.