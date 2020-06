La scuola prima di tutto: Vercelli scende in piazza

Anche Vercelli scenderà in piazza per manifestare per chiedere l'apertura di tutte le scuole in presenza a partire da settembre. Alla manifestazione che si svolgerà il 25 giugno dalle 18 in piazza Cavour parteciperanno insegnanti, genitori, educatori/trici, studenti e studentesse delle scuole e dell’università e personale ATA. Saranno tutti in piazza per chiedere che il diritto all’educazione e all’istruzione sia garantito a tutti. Una ripartenza che dovrá avvenire in presenza da settembre senza riduzioni dell’orario scolastico. Per tre mesi bambine, bambini, giovani, insegnanti, lavoratrici e famiglie hanno resistito e fatto fronte all’emergenza sanitaria. Dopo questo enorme sforzo collettivo, con quasi tutte le attività produttive del Paese già riavviate, anche il mondo della scuola, da settembre, deve ripartire perché senza scuola non c’è politica, non c’è giustizia, non c’è uguaglianza, non c’è crescita. Né umana, né economica.