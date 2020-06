No all'impianto Polioli: primi impegni del Comitato

Riceviamo e pubblichiamo.

Si è costituito martedì sera, alle Acacie, il “Comitato per il NO all’impianto di trattamento rifiuti per la produzione di biometano e compost sul territorio del Comune di Vercelli”. Ne fanno parte una quarantina di cittadini vercellesi che hanno lo scopo di dare voce, tramite raccolte di firme, dal vivo e anche on line (secondo modalità che verranno comunicate di volta in volta), a tutta la città.

Come ha spiegato l’avvocato Roberto Scheda, artefice della nascita del Comitato: “il Consiglio comunale si è già espresso unanimemente per il no, ma potrebbe non bastare. E’ dunque assolutamente necessario che, dopo i politici, siano i cittadini a ribadire, con forza, la contrarietà al progetto, ed il nostro Comitato formato trasversalmente anche da diversi rappresentanti politici di quel Consiglio, si propone di dare loro voce”.