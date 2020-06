Torna "Graziella, la mangiaburocrazia"

Con la fine del lockdown, riparte anche il servizio della “Mangiaburocrazia”.

Da giovedì 25 giugno Graziella Lanati, la volontaria "Mangiaburocrazia" tornerà ad offrire il suo supporto ai cittadini per aiutarli ad affrontare le pratiche burocratiche. Il servizio, gratuito, riparte però solo sul appuntamento: ogni giovedì mattina dalle ore 9.30 alle 12.30, al Centro Incontri di corso Cavour, Graziella Lanati, per tanti anni alla guida del settore Finanze del Comune, sarà nuovamente a disposizione per il disbrigo di alcune pratiche, come ad esempio per il servizio idrico o per la fornitura dell’energia elettrica ecc. Per accedere al servizio, è però necessario fissare l’appuntamento al lunedì dalle 9.30 alle 15.00, telefonando al 335 10 93 529. Altrimenti è attiva anche la segreteria telefonica: lasciando un messaggio chi ha bisogno verrà poi ricontattato.

È bene evidenziare che saranno ricevute solo le persone con appuntamento e l’accesso all’Ufficio sarà consentito l’accesso solo a una persona alla volta e munita di mascherina indossata; l’eventuale attesa dovrà avvenire sul pianerottolo, senza creare assembramento, al primo piano del palazzo di Corso Cavour, 1.

«Il servizio – spiega il sindaco Daniele Baglione - ha ottenuto in questi anni un ottimo gradimento, grazie alla disponibilità e alla professionalità di Graziella Lanati, che mette a disposizione il proprio tempo, affinché si possa garantire un servizio gratuito. Una sorta di primo soccorso per coloro che per vari motivi si sono imbattuti in problemi burocratici di vario tipo. Ringrazio Graziella per la sua preziosa disponibilità e per contribuire con la sua professionalità, in modo determinante allo sviluppo e al successo di questo importante progetto».