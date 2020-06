Un uomo di 68 anni è stato trovato morto in casa, nella mattina di mercoledì 24 giugno, in via 25 Aprile, a Caresana.

La scoperta è stata fatta dai Vigili del Fuoco, intervenuti dopo una richiesta di soccorso a persona in un'abitazione. La squadra inviata dal Comando Provinciale di Vercelli, si è occupata di rendere possibile l'ingresso al personale medico che purtroppo poco dopo ne constatava il decesso. Sul posto anche i carabinieri per gli accertamenti del caso.