Cede l'asfalto in via Rossaro. Una persona in ospedale

Cede l'asfalto, in via Ferdinando Rossaro, traversa del viale della Rimembranza e una persona finisce incastrata.

Intervento dei Vigili del Fuoco e del 118, intorno alle 7.45 di mercoledì: una squadra del comando di Vercelli è intervenuta in via Ferdinando Rossaro dove una persona che stava camminando è rimasta incastrata per il cedimento del manto stradale.

Il personale del comando si è prodigato per la rimozione delle parti di catrame che bloccavano l'arto e per liberare la vittima della disavventura. sul posto il personale sanitario 118 che, dopo aver prestato le prime cura sul posto, si è poi occupata del trasporto al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea.

Nel corso della mattina, la zona del cedimento è poi stata transennata dal personale del Comune in attesa degli interventi di ripristino.