Ad Alagna un centro medico per residenti e turisti

Un centro medico di riferimento per tutta l'alta valle. Un luogo a servizio di residenti e turisti per potenziare l'offerta e l'attrattività di un territorio in crescita. Prendono il via nelle prossime settimane le attività del centro medico di Alagna, realizzato nell'ampliamento del palazzetto dello sport.

Si concretizza così l’alleanza pubblico-privato nata lo scorso anno per favorire la salute dei cittadini che vivono e frequentano l'Alta Valsesia, residenti o turisti che siano, e che vede tra i protagonisti il Comune di Alagna Valsesia - ImLand , l'Asl di Vercelli, Monterosa 2000 S.p.A. e l’ Unione Montana dei Comuni della Valsesia.

"Il palazzetto - spiega il sindaco di Algna, Roberto Veggi - è stato di recente ristrutturato dal Comune di Alagna con un investimento complessivo di circa 200.000 euro più iva e, per il Comune, il centro medico rappresenta una carta importante da giocare sul versante dell'attrattività turistica. E, soprattutto, rappresenta un servizio in più che viene offerto alla popolazione senza andare a togliere niente agli altri centri della valle, ma anzi, incrementando offerte e servizi".

A spiegare lo sviluppo della struttura è la manager dell'Asl, Chiara Serpieri: "In questa prima fase all’interno del centro saranno trasferiti l’ambulatorio del medico di medicina generale già presente sul territorio e una équipe di infermieri integrata tra coloro che lavorano nell’ambito delle cure domiciliari e come infermieri di famiglia e di comunità. Oltre ai prelievi, presso il centro potranno inoltre essere effettuati elettrocardiogrammi, medicazioni semplici e consulenze infermieristiche e altre prestazioni, anche con l’ausilio di strumenti innovativi di telemedicina. A regime sarà possibile effettuare prenotazioni, e ritirare referti. Successivamente è prevista l’attivazione di servizi radiologici grazie alla presenza di un’apparecchiatura radiologica per poter effettuare esami su torace, addome e i primi accertamenti in caso di fratture o lesioni ortopediche e refertazione anche a distanza".

Sarà la società Monterosa 2000 spa, a favorire l'attività di consulenza ortopedica; un servizio che si affiancherà all'attività di soccorso già svolta sulle piste durante il periodo invernale. "Per il nostro comprensorio - spiega il vice presidente Gianni Filippa - il turismo è un elemento di sviluppo strategico. La Valsesia si sta sempre più indirizzando a un turismo di qualità, attento ai servizi offerti dal territorio. Dunque aver realizzato questa collaborazione è un passo importante anche nella prospettiva di una crescita generale della valle".