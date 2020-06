Presidio dei lavoratori dei lavoratori delle mense e pulizie scolastiche

Domani, mercoledì 24 giugno, alle ore 16, avrà luogo un presidio unitario davanti alla Prefettura di Vercelli delle lavoratrici e dei lavoratori delle mense e pulizie scolastiche e 'aziendali' in occasione della Giornata di Mobilitazione della categoria, proclamata a livello nazionale.

I sindacati chiedono:

la proroga per almeno 27 settimane degli ammortizzatori con causale "Covid 19"per tutti i lavoreatori e celerità dei pagamenti delle indennità da parte dell'Inps.

La ripresa dell'anno scolastico a settembre, in presenza e in sicurezza per tutti.

Ammortizzatori sociali senza condizionalità per imprese e lavoratori delle mense e del servizio pulizia.

Misure dio sostegno straordinario per affrontare l'emergenza.