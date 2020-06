Una lavagna multimediale per Cascina Bargé

Riceviamo e pubblichiamo.

I Club Service di Vercelli, Rotary e Rotary Sant’Andrea, Soroptimist, Kiwanis, Lions, nei mesi scorsi hanno espresso l’intenzione di sostenere le attività educative dei ragazzi disabili del territorio; dall’analisi dei bisogni è nata l’idea della donazione di una Lavagna Interattiva Multimediale, corredata di proiettore e computer, al Centro diurno Cascina Bargè, gestito dal Comune di Vercelli.

La lavagna elettronica è una risorsa preziosa che consentirà di sviluppare progetti innovativi e di potenziare le attività ricreative e formative degli ospiti di Cascina Bargè e di altri ragazzi del territorio che potranno usufruirne, insieme ai loro operatori. Rappresenta uno strumento di inclusione, utile per chi ha disturbi specifici di apprendimento, deficit dell'attenzione, ritardo cognitivo o altre forme di disabilità. Consente a ciascuno un percorso di apprendimento personalizzato attraverso l’uso di diversi codici comunicativi: immagini, testi, suoni o filmati.

Alla riapertura del Centro diurno, prevista per il mese di luglio, i ragazzi troveranno ad attenderli una grande sorpresa, per la quale fin d’ora ringraziano, insieme al sindaco Andrea Corsaro e all’assessore Ketty Politi, i Club Service e in particolare i presidenti Carlo Ricci per Rotary Club Vercelli, Giuseppe Quaglia per Rotary Club Sant’Andrea Vercelli Santhià Crescentino, Rita Buccetti per Soroptimist International Club, Luca Brusotto per Kiwanis Club, Paola Goffredo per Lions Club.