Dagli "Amici del Martedì" un'offerta per la Tavola del Lupo Bianco

Indossando per la prima volta gli stemmi araldici dell’alta onorificenza che gli è stata concessa dal Presidente Mattarella (un bellissimo dono del presidente dell’Associazione Oncologica Pediatrica Roberto Francese), il Cavaliere Bianco del Coronavirus Carlo Olmo è stato festeggiato oggi, alla Pro Vercelli Tennis, dall’Associazione “Amici del Martedì”, presieduta da Franco Sereno, che gli hanno consegnato un assegno da 500 euro da versare al suo conto di solidarietà Covid 19-Tavola del Lupo Bianco. Con l’assegno anche un foto d’àntan di una delle loro formazioni di basket.

Gli “Amici del martedì”, infatti, sono un gruppo di ex giocatori di pallacanestro che, quando erano ancora in attività, andavano a cena il martedì sera dopo l’allenamento. Conclusa l’attività agonistica hanno conservato quella amatoriale (svolta sul campo di basket alla Pro Tennis) e, tutt’ora, la tradizione della cena del martedì. Periodicamente, come ha spiegato ad Olmo Paolo Melotti, questa cena si svolge per una finalità benefica: vengono raccolti fondi da destinare ad iniziative di solidarietà. E di questi tempi, non si poteva fare nessun’altra scelta che non fosse quella della Tavola del Lupo Bianco, che sta aiutando concretamente la città a risorgere.

Olmo - felice di essere festeggiato in un posto che lui stesso e i suoi genitori avevano frequentato a lungo - era presente con la sua compagna Angela Oliviero e con l’amico inseparabile Stefano Finotti. Per gli “Amici del martedì”, oltre a Sereno e a Melotti, c’erano Virgilio Amisano, Angelo Busca, Silvano Cerro, Annamaria Chiodelli, Angelo Goldin, Aldo Ferreri e Pierluigi Mellone. Graditissima sorpresa, per Olmo, la presenza della responsabile dei Servizi di Supporto e Verifiche e Controlli della Dogana di Vercelli, Federica Sassone - “Il 50-60 per cento dei miei Dpi - ha detto Olmo - poi distribuita alla sanità e ai cittadini mi sono arrivati grazie a lei”.

Prima dell’aperitivo signorilmente offerto dagli “Amici del martedì”, Olmo, ringraziando, ha donato al presidente del sodalizio il foulard del Lupo Bianco disegnato da Giada Paione.