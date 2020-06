Comunicazione Aumentativa Alternativa: Rotary Gattinara protagonista

Con il termine Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA) si intende ogni forma di comunicazione che sostituisce, integra, aumenta il linguaggio verbale orale. La CAA è dunque un settore della pratica clinica che si pone come obiettivo la compensazione di una disabilità (temporanea o permanente) del linguaggio espressivo; vengono infatti create le condizioni affinché il disabile abbia l’opportunità di comunicare in modo efficace, ovvero di tradurre il proprio pensiero in una serie di segni intelligibili per l’interlocutore.

Grazie a tecniche e strumenti di CAA molte persone disabili possono utilizzare un codice efficace che dà loro la possibilità di usufruire di nuove opportunità educative e sociali.

E, a sostegno dei questi strumenti, il Rotary Club Gattinara, grazie a un progetto seguito dalla socia Anna Zana, ha svolto attività di formazione per gli insegnanti di tutti i gradi nella provincia di Vercelli in collaborazione con il centro TEC_HA (centro territoriale di supporto per le nuove tecnologie e disabilità). La formazione si è svolta da ottobre e dicembre 2019 e ha visto la presenza complessiva di circa 180 docenti. Si sono usate due sedi: l'istituto alberghiero di Gattinara e la scuola media Verga di Vercelli. Inoltre sono stati consegnati libri in Comunicazione Aumentativa Alternativa per le biblioteche di Gattinara e Vercelli (biblioteca dei ragazzi) utili non solo per le persone che utilizzano la CAA per comunicare, ma anche per i primi approcci all'ascolto e alla lettura di un libro o per persone che non hanno la lingua italiana come prima lingua.

La partecipazione e l'interesse sono stati positivi e hanno portato ad un ampliamento del progetto con la preparazione di un libro di ricette in CAA che verrà pubblicato entro dicembre 2020 e la registrazione del corso per docenti da utilizzare prossimamente in versione on line

L'interesse suscitato nell'ambito educativo e sociale porterà il Rotary Gattinara a proseguire il progetto, con nuove modalità, anche nel corso del prossimo anno.