Lavori alle campane: per una decina di giorni niente rintocchi delle ore

Lavori in vista al campanile di Borgo d'Ale: come annuncia il sindaco, Pier Mauro Andorno, gli interventi prenderanno il via da martedì. Intanto è stata transennata e interdetta all'uso l'area antistante il campanile per motivi precauzionali: verranno eseguito interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle campane "che - spiega in una nota Andorno - coi dovuti accorgimenti, verranno sganciate dai supporti del castello di sostegno e appese con sostegni provvisori. Durante i lavori, della durata di 8-10 giorni, le campane resteranno fuori uso e così pure il rintocco delle ore".