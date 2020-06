Crisi della Cerutti, giovedì il Consiglio straordinario

Consiglio comunale straordinario, giovedì, dedicato alla crisi della Cerutti: la seduta, convocata in seguito a un ordine del giorno depositato dai gruppi di minoranza, si svolgerà in video conferenza, dalle 9 alle 13. L’ordine, firmato dai consiglieri di Pd, Lista Civica, SiAmo e Movimento 5 Stelle, invita il sindaco "a percorrere ogni azione a livello locale, regionale, nazionale al fine di prospettare opzioni per la salvaguardia dei posti di lavoro e il ricollocamento dei lavoratori, sostenere le trattative tra azienda e parti sindacali per tutelare i dipendenti".

Purtroppo, tuttavia, la gravissima crisi del gruppo lascia assai poco spazio di manovra sul tema della salvaguardia dei posti di lavoro: l’accordo sindacale approvato una decina di giorni fa prevede la chiusura della sede di Vercelli e la costituzione di una Newco a Casale Monferrato in cui potranno lavorare 130 dipendenti (che passeranno rapidamente a 128 perché due pensionamenti non saranno sostituiti). Per gli altri 160 addetti si apre un periodo di Cassa integrazione straordinaria, fino al 31 gennaio 2021, poi la strada segnata è quella dei licenziamenti (anche se con la possibilità di essere richiamati qualora le commesse della Newco giustificassero un aumento di personale). Visto lo stato della questione, l'impegno della politica dev'essere forse già proiettato alla creazione di percorsi di riqualificazione professionale e a trovare nuovi interlocutori per il rilancio del territorio. E purtroppo, con la crisi attuale, è impresa tutt'altro che semplice.