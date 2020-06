Asm: entro l'anno lavori da 2 milioni e mezzo sulla rete elettrica della città

La rete elettrica di Vercelli sarà interessata, a partire da questi giorni e sino al prossimo autunno, da un importante programma di sviluppo e potenziamento a cura di ASM Vercelli.

"Gli obiettivi dei lavori sono duplici - spiega una nota di Asm - rendere la rete cittadina ancora più sicura in termini di continuità del servizio, grazie a un previsto piano di raddoppio dei collegamenti elettrici vercellesi con l’infrastruttura nazionale Terna, ma anche più smart, grazie ad importanti interventi di automazione e remotizzazione dei controlli. La rete cittadina diverrà quindi pronta ad affrontare le sfide future derivanti dall’aumento dei fabbisogni per lo sviluppo della città e per le nuove esigenze green che richiederanno una sempre maggiore disponibilità di energia pulita e sostenibile".

In questo quadro sono stati avviati già dal 2018 rilevanti progetti, come il rifacimento di circa 4 km di rete di media tensione in città, l’automazione di organi di comando nelle cabine di distribuzione e il rifacimento del quadro elettrico in media tensione nella cabina primaria di Vercelli Nord (area di via Trento). Solo per l’anno 2020 sono previsti circa 2.5 milioni di euro di investimento nell’ambito di un piano complessivo che prevede interventi per oltre 10 milioni di euro.

Tra giugno e ottobre 2020 ASM Vercelli completerà l’opera più importante, il collegamento al nuovo quadro di media tensione di Vercelli Nord che, a lavori ultimati, garantirà una continuità di servizio migliore e la possibilità di individuare, isolare e quindi risolvere i guasti alla rete in tempi più brevi.

"Quest’attività, è stata pianificata in modo da evitare qualsiasi disalimentazione programmata all’utenza finale, permettendo al contempo di lavorare in completa sicurezza -si legge ancora nella nota -. Nel corso della stessa non sono comunque escludibili singoli accidentali episodi di fuori servizio. In tale eventualità, comunque, la durata e l’impatto degli stessi saranno resi minimi per effetto del costante monitoraggio h24 della rete e dalla capacità di intervento sulla stessa mediante le strutture di telecontrollo e di pronto intervento aziendali".

La rete di distribuzione elettrica di Vercelli ha uno sviluppo lineare complessivo, tra media e bassa tensione, di quasi 550 km ed è interconnessa a più 300 cabine posizionate su tutto il territorio cittadino così da garantire il servizio a circa 30 mila utenze vercellesi.