Amnesty: il vercellese Orlando vice responsabile circoscrizionale

Rosario Orlando, vercellese, volontario da alcuni anni del Gruppo “Italia 93”, è stato eletto vice-responsabile circoscrizionale di Amnesty Piemonte e Valle d’Aosta. Dopo lo stop delle attività sociali causato dalla pandemia, con l'assemblea circoscrizionale di sabato 20 luglio è ripresa la vita associativa di Amnesty International Piemonte e Valle d’Aosta.

Dopo aver votato i delegati all’Assemblea Generale di Amnesty Italia che si svolgerà a fine luglio ed aver approvato la Relazione 2019 del Responsabile circoscrizionale uscente e il bilancio consuntivo dello stesso anno, sono stati eletti i nuovi attivisti che guideranno Amnesty Piemonte e Valle d’Aosta per i prossimi due anni: tra di essi spicca la presenza del vercellese Rosario Orlando che andrà appunto a ricoprire la carica di vice responsabile circoscrizionale.

“Essere stato eletto è un grande onore - dice Orlando -. Si tratta di un ruolo importante a cui dedicherò il meglio delle mie forze. Amnesty International è una realtà presente, importante e indispensabile in ogni parte del mondo. Dove gli altri infrangono i diritti umani, Amnesty c’è. Per la difesa di tutti. Nell’Italia immobilizzata nel trovare una verità per Giulio Regeni, Amnesty continua a combattere e a urlare a gran voce”.