"Sto male, ho bisogno dei nostri medici. Riportatemi in Italia". L'appello della biellese Mara Gangini dall'Egitto VIDEO

Una storia da pelle d'oca. Un qualcosa che apre alla riflessione. Un fatto che purtroppo capita spesso ma quando tocca da vicino, si resta sempre più colpiti. Mara Gangini, 66 anni biellese di Andorno Micca, a dicembre parte per andare a trovare il figlio che lavora in Egitto. Trascorso un breve periodo, Mara però non può far ritorno in Italia per la cancellazione dei voli causa l'emergenza Covid 19 e si ammala, di cosa sembrerebbe non riescano neanche i medici nordafricani a capirlo. Da oltre due settimane è ricoverata all'ospedale di Hurgada ma dalle parole del figlio, Mara "si aggrava sempre più, il suo corpo gonfia, non mangia, beve poco e i polmoni si riempiono d'acqua tanto da dover utilizzare l'ossigeno". E fatto non da poco, le finanze iniziano a scarseggiare. La famiglia sta pagando tutte le spese mediche perchè Mara non ha un'assicurazione. L'Egitto non è come in Italia dove la sanità interviene e cura tutti.

A questo punto scatta l'appello del figlio Roberto Toniolo, con il supporto del Comitato Marco Polo a difesa dei cittadini, indirizzato al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al Premier Conte e al Ministro degli Esteri Di Maio: "Riportatela in Italia per favore, mia mamma ha bisogno urgentemente di cure adeguate". Ma finora nessuna risposta, a parte il Consolato italiano a Hurgada che ha risposto di avere le mani legate sui voli di rimpatrio. Mara sembra abbandonata al suo destino. Chi ha preso invece a cuore la situazione della biellese è la parlamentare Cristina Patelli: "Trovo vergognoso l’atteggiamento di totale disinteresse delle Istituzioni nazionali. Il bene dei cittadini italiani e della loro salute è la prima cosa a cui si deve badare. E del resto lo dice chiaramente anche la Costituzione all’articolo 32 che riporta 'La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti...'. Tutti sanno, anche se il Ministro Di Maio nega o fa finta di nulla, che i nostri concittadini all’estero sono considerati da questo Governo cittadini di serie B. E non sto puntando il dito perché sono all’opposizione. Lo dico da italiana. Lo stesso Ministro, invece di attivare, con una semplice richiesta, il meccanismo di Protezione Civile Europea, come hanno fatto gli altri Paesi della Ue (l'Ucpm) che cofinanzia i voli in casi di emergenza, ha preferito non attivarlo scaricando tutti i costi del rimpatrio sulle tasche degli italiani".

Il tempo passa e cosa non trascurabile, il quadro sanitario di Mara Gangini è preoccupante. "Mara non è affetta da Covid 19 -precisa Cristina Patelli-, le sono stati fatti i tamponi e sono risultati negativi. Anche se la signora ha dovuto ripetere il test l'altra sera perché dall'ospedale di Hurghada si sono dimenticati di inserire gli esiti nella cartella medica. Un delirio. I medici egiziani propendevano per una sospetta infezione al sangue, di cui non sono riusciti a stabilire la causa. Inoltre, fin dai primi giorni si sono susseguite forti crisi respiratorie tanto da rendere necessario il ricovero in terapia intensiva con ventilazione assistita. Ma le sue condizioni sono continuate a peggiorare, tanto da rendere necessario il trasferimento per degli esami strumentali più approfonditi all’Ospedale italiano de Il Cairo".

Il rimpatrio di Mara Gangini sembrerebbe una manovra logica in aiuto di una concittadina afflitta da una malattia che presenta un preoccupante quadro clinico. Ma ad oggi non è così. "Mi auguro con tutto il cuore -conclude la leghista Patelli- che si risolva in tempi brevi. Continuerò a seguire, personalmente e costantemente, l'andamento della situazione della nostra concittadina biellese. Ma c’è anche dell’amaro che resta in bocca quando sai che in questa ennesima follia di questo Governo e del Ministro Di Maio, una sola cosa sia certa: la Farnesina non metterà a disposizione nessun aereo italiano per il rientro in Italia di Mara Gangini. Vergognoso abbandonare i cittadini italiani in terra straniera. Il caso della biellese cancella il diritto alla salute, diritto alla vita, diritto al sostegno".