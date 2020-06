Mortale sulla ferrovia Torino - Milano: uomo deceduto e treni in tilt

Ritardi fino a 50 minuti sulla linea dell'Alta Velocità tra Torino e Milano e problemi anche per i collegamenti della linea tradizionale in seguito all'investimento di una persona poco lontano dalla stazione di Stura. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un uomo, la cui identità non è ancora nota.

Il treno regionale 2025 è bloccato dalle 17.20 all'ingresso di Torino Stura per l'investimento mortale di una persona. La polizia ferroviaria sta cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto: sul posto anche i medici del 118.

Fino al termine della situazione di emergenza, i treni regionali percorreranno il passante ferroviario, mentre i treni Alta Velocità verranno deviati sulla linea convenzionale fino a Milano e viceversa. I ritardi, al momento, arrivano fino a 50 minuti.