Santhià, il Soggiorno Anziani prepara l'incontro tra ospiti e parenti

Nel rispetto delle moltissime prescrizioni sanitarie, il Soggiorno Anziani di Santhià si attrezza per consentire le visite dei parenti.

In questi giorni, all'esterno della struttura, è stata allestita una postazione coperta dove gli ospiti avranno la possibilità di rivedere i propri familiari dopo mesi di isolamento durante i quali sono state ammesse solo telefonate e videochiamate.

"Con il Decreto ministeriale dell’11 giugno - spiega il sindaco Angelo Cappuccio - le visite continuano a essere limitate ai casi eccezionali e comunque previsti dalle direzioni sanitarie delle strutture, ma adottando specifiche misure di prevenzione e sicurezza previste dallo stesso decreto, si potrà permettere qualcosa in più. In particolare infatti è stata attrezzata una postazione esterna, tramite gazebo, che consentirà già dalla prossima settimana l'incontro in presenza, seppur a senza contatto fisico, tra parenti e ospiti. Si tratta di un'idea che ho condiviso con la direttrice di struttura, Cinzia Ferrari".

Il gazebo è stato posizionato al termine del percorso di accesso per disabili in modo da rendere agevoli anche gli spostamenti di chi dev'essere spinto sulla sedia a rotelle: le visite agli ospiti dovranno comunque essere prenotate e quindi si svolgeranno in base a un preciso calendario.



"Gli appuntamenti - spiega ancora Cappuccio - verranno presi da lunedì a venerdì, solo in mattinata. Le visite all'esterno degli ospiti inizieranno solo dopo la verifica delle condizioni previste dalle linee guida e solo su appuntamento programmato. Il nostro impegno al servizio dei soggetti più deboli e sempre con il massimo rispetto delle norme di sicurezza".



Per gli appuntamenti, i parenti possono telefonare direttamente alla Direzione del Soggiorno Anziani, allo 0161 930937. Per prenotarsi si potrà chiamare solo dal lunedì al venerdì.