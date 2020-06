Al via "Vacanze in Valsesia": si vincono 500 euro da spendere sul territorio

"Grazie alla forte unione che abbiamo dimostrato nei mesi dell'emergenza siamo stati in grado di affrontare la crisi sanitaria. Oggi, sempre grazie alla forte unione del territorio e dei sindaci, lanciamo un progetto finora unico, che farà conoscere la nostra valle molto lontano e accenderà i riflettori sulla Valsesia: per la stagione estiva 2020 e, speriamo, anche per il futuro". Paolo Tiramani, sindaco di Borgosesia e parlamentare presenta con queste parole l'iniziativa "Vacanze in Valsesia. 50mila euro da spendere nella Valle più verde d'Italia".

A fare da testimonial al progetto è Vittorio Sgarbi, estimatore della Valsesia alla quale è legato, oltre che dalla passione per il Sacro Monte di Varallo, anche dall'amicizia di lunga data coltivata con Gianluca Buonanno. E proprio facendo propria la lezione di Buonanno, Tiramani spiega come sia nata l'idea di questo concorso che consentirà ai 100 vincitori di avere un buono da 500 euro da spendere sul territorio.

"Gianluca - dice Tiramani - mi ha insegnato che se sei il primo a realizzare un progetto di qualità molti parleranno di te, e l'iniziativa avrà una risonanza maggiore moltiplicando il suo effetto. Per questo, così come abbiamo fatto durante l'epidemia, anche oggi noi sindaci del territorio ci impegniamo tutti insieme per valorizzare la nostra valle bellissima e ancora poco conosciuta".

Le modalità per partecipare all'iniziativa sono molto semplici: CLICCANDO QUI si accede al form con i dati anagrafici e a alla scheda con tre domande sulla valle alle quali rispondere. Tra tutti coloro che risponderanno correttamente alle domande verranno estratti i 100 buoni da spendere sul territorio. L'estrazione dei vincitori avverrà il 13 luglio alla Capanna Regina Margherita, il rifugio osservatorio più alto d'Europa. A quel punto i buoni saranno spendibili sul territorio e gli esercenti incasseranno immediatamente il corrispettivo. "Denaro vero, non crediti d'imposta", specifica Tiramani.

Al progetto hanno aderito pratica

mente tutti i Comuni del territorio autotassandosi nella consapevolezza che il denaro speso in zona, quest'anno, ha un valore doppio, vista la situazione di crisi seguente al Covid. Un'iniziativa rispetto alla quale i sindaci hanno fatto fronte comune e che ha attirato interesse da parte di molti amministratori locali: al Teatro Civico di Varallo, scelto per la presentazione, c'erano infatti, oltre ai sindaci del territorio, l'assessore Regionale al Turismo Poggio Vittoria, il consigliere Regionale Valsesiano Angelo Dago, il Presidente di Atl Vercelli Valsesia Piergiorgio Fossale, il vicesindaco di Borgosesia Emanuela Emanuela Buonanno con gli assessori Gianna Poletti e Francesco Nunziata e tantissimi altri amministratori del vercellese, come il sindaco Gian Mario Morello, i consiglieri comunali di Santhià Vercelli e Stroppiana Biagio Muni, Martina Locca e Filippo Ghisio assieme a molti giovani del movimento coordinati dal responsabile Provinciale Giovani Carlo Stragiotti.

Dal canto suo Sgarbi, testimonial e ospite d'onore della mattinata di presentazione dell'iniziativa, non ha dubbi: i suoi luoghi del cuore, in Valsesia, sono il Sacro Monte: "Un capolavoro che tutti devono conoscere"; le stradine che si perdono tra i palazzi della vecchia Varallo, ma anche Scopello, Rima "un villaggio sospeso in mezzo alla natura - dice - con le sue case Walser e gli artigiani discendenti di coloro che crearono il finto marmo e vennero chiamati al lavorare fino a San Pietroburgo".