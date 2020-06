Trino riprende la serie di appuntamenti culturali con la presentazione del saggio “La grande guerra e l’influenza spagnola a Trino” di Bruno Ferrarotti e Franco Crosio. L'appuntamento è domenica 28 giugno alle 18 al Palazzo Paleologo di Trino. La presentazione, che rientra nei sentieri della conoscenza, avverrà in presenza, previo triage all’ingresso con mantenimento del registro dei partecipanti per 14 giorni, pertanto è obbligatoria la prenotazione all’evento al numero 328.7459133. L’entrata avverrà dal portone di legno su piazza Garibaldi, l’uscita invece dal portone di ferro sempre su piazza Garibaldi: ci sarà la possibilità di consumare cibo e bevande ai tavolini all’interno del cortile del Palazzo Paleologo. Il servizio sarà a cura del Bar Rosy di Trino. "Questo saggio marca i denominatori comuni esistenti tra quella che fu la pandemia di spagnola cent’anni fa e la situazione che stiamo vivendo ai giorni d’oggi", commenta il sindaco, Daniele Pane. Spazio dunque a un appuntamento in cui la ben nota e apprezzata capacità dei due storici di ricercare e approfondire le tematiche del passato si fonde con la possibilità di analizzare quanto sta accadendo ai giorni nostri.