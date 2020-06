Open day al Castigliano, con un ospite a sorpresa

Open day, il prossimo 4 luglio, al GSD Eusebio Castigliano: dalle 17 alle 19 l'impianto di via Oberdan 2, ai Cappuccini, apre le porte ai bimbi interessati ad avvicinarsi al mondo del calcio. "La gloriosa squadra dilettantistica vercellese fondata nel 1963 in onore del compianto giocatore del Grande Torino - si legge in una nota della società - vuole dare un segnale di rinascita e ripresa delle attività sportive con un pomeriggio da trascorrere in allegria ove ci sarà l’opportunità di selezionare nuove giovanissime promesse del calcio, con il patrocinio di un personaggio ormai quasi mitico, il benefattore e filantropo Carlo Olmo che, fresco di nomina di Cavaliere al merito della Repubblica, ci omaggerà della sua presenza accompagnato dal suo numeroso e instancabile Branco di Lupi Bianchi".

Anche il mondo del calcio giovanile si prepara dunque a tornare in campo: "I nostri ragazzi sono felici di poter rientrare in campo, in totale osservanza dei limiti imposti per legge, ma con la voglia di riprendere a giocare, di incontrare i vecchi compagni e di conoscerne altri con i quali inseguire i propri sogni. Che a volte, con determinazione e talento, possono tradursi in realtà", concludono dalla società sportiva.