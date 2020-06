No al nuovo impianto di trattamento integrato dei rifiuti organici

Il gruppo consiliare del Partito Democratico di Vercelli e la lista civica Vercelli per Maura Forte ribadiscono la propria contrarietà all’insediamento industriale che porterebbe a Vercelli un nuovo impianto di trattamento integrato dei rifiuti organici e del verde, che andrebbe ad aggiungersi, in una zona non distante dal centro abitato, a quelli che già ad oggi garantiscono il soddisfacimento del fabbisogno impiantistico per l’ambito provinciale e di quadrante.

La nostra posizione sul tema era stata già espressa dall’allora Sindaco Maura Forte, che nel corso del suo mandato aveva affermato in maniera chiara la contrarietà dell’allora Amministrazione, e ribadita con il voto dei gruppi in Consiglio Comunale, assemblea che ha dato in maniera unanime indicazione in tal senso all’attuale Sindaco.

Rispettiamo l’azione civica promossa da alcuni concittadini e amministratori, che ha portato alla nascita di un Comitato cui prenderemmo parte nel momento in cui dovessero cambiare le condizioni, ossia qualora l’Amministrazione comunale decidesse di cambiare posizione rispetto a quanto indicato dal Consiglio Comunale stesso, o qualora l’Amministrazione provinciale esprimesse posizione favorevole.

La nostra posizione in merito all’impianto ad oggetto è netta, pur riconoscendo che, se realizzati nel contesto adatto e con le adeguate attenzioni, gli impianti di economia circolare possono rappresentare un’opportunità sostenibile di crescita occupazionale nel rispetto dell’ambiente.

Concludendo, riteniamo opportuna e necessaria una riflessione articolata e ampia su quali siano le possibili opzioni per rilanciare la nostra città, a maggior ragione in un territorio colpito da una progressiva lacerazione del tessuto industriale, ulteriormente acuita dalla perdita di posti di lavoro determinata dalla chiusura dello stabilimento della Cerutti.