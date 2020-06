Cicogna day: pedalata in Baraggia e degustazioni di qualità

Domenica 21 giugno proponiamo un appuntamento diverso dal solito nato in collaborazione con Ricexperience, Armonie in corte, Tetris che ci condurrà alla scoperta di un angolo di Baraggia, quella intorno a Rovasenda dove molte cicogne hanno deciso di nidificare per gustare prodotti locali cucinati con arte e sapienza e a degustare ottimi vini delle colline vicine.

Incroceremo gli operatori della Lipu che ci racconteranno la storia del ritorno delle cicogne in questa zona e osserveremo questi splendidi uccelli e i loro nidi, vere opere di ingegneria.

Dopo una gustosa colazione con i prodotti della cascina Teglio presso la cascina stessa, ci avvieremo in sella alle nostre biciclette, per un facile percorso, in parte asfaltato e in parte sterrato, nella Baraggia di Rovasenda per conoscerne le caratteristiche.

Al ritorno a Rovasenda ci attende un pranzo a base di riso organizzato da "Armonie in Corte" con lo chef Valerio Angelino Catella da gustare all'aperto nel cortile di Cascina Teglio.

Dopo pranzo ancora una breve pedalata per andare a scoprire il ponte canale sul torrente Rovasenda, una delle molte opere idrauliche necessarie all'irrigazione delle risaie della Baraggia, quelle che producono l'ottimo riso di Baraggia che ha ottenuto la DOP ( Denominazione di Origine Protetta).

Al ritorno, per terminare in bellezza la giornata, all'interno del Castello di Rovasenda ci attenderà una degustazione di vini accompagnati da formaggi di capra e focaccia.

Il percorso in bicicletta è complessivamente di circa 18 km, 13 al mattino e 5 al pomeriggio. Non presenta difficoltà particolari, anche il tratto sterrato presenta un fondo in buone condizioni e può essere effettuato sia con mountan bike che con city bike (per informazioni tecniche sul percorso potete mandare una mail a centroatlantide@yahoo.it).

Il ritrovo è previsto alle ore 8.30 a Rovasenda in via Buronzo presso il peso pubblico oppure, tralasciando la parte dedicata alle cicogne, alle 9,30 presso la cascina Teglio per la colazione. Il termine della giornata è previsto intorno alle ore 17,00.

Il costo della giornata è di 42 euro per gli adulti e di 35 euro per ragazzi fino a 17 anni, comprensivi di guida per tutta la giornata, colazione, pranzo e degustazione di vini.

La prenotazione, obbligatoria, può essere effettuata chiamando il 3347165079 entro il 19 giugno.

L’attività verrà effettuata solo al raggiungimento di un numero minimo di iscritti e potrà essere rinviata in caso di maltempo.