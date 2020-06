Palazzine di via Natale Palli: ci sono 4milioni di euro per i lavori di ristrutturazione

Case Atc di via Palli: accordo raggiunto tra Comune di Vercelli e Atc Piemonte Nord per intervenire e porre fine alla situazione di estremo degrado strutturale in cui versano le palazzine dell'Aravecchia.

"L'agenzia della casa - spiega il vice sindaco Massimo Simion - ha rinunciato alla sua candidatura di finanziamento per complessivi 4 milioni e 200 mila euro sul programma Cipe per l’edilizia residenziale sociale, a favore del progetto del Comune di Vercelli, di pari importo, per l’intervento di ristrutturazione, efficientamento energetico, adeguamento strutturale e abbattimento barriere architettoniche delle sei palazzine di via Natale Palli dell’Aravecchia".

Come era stato anticipato nelle scorse settimane, l’accordo è nato grazie all’opportunità di accedere al super bonus 110% da parte di Atc Piemonte Nord sugli edifici adibiti a edilizia residenziale pubblica. Il progetto originario di Atc prevedeva la sistemazione dei tetti e la sostituzione dell’amianto di diversi fabbricati per circa 150 alloggi, al quale, ora verrà aggiunto anche il miglioramento della classe energetica dell’edificio.

La quota di co-finanziamento a carico del Comune di Vercelli di 840 mila euro per i lavori, che complessivamente ammontano a 4 milioni e 200mila euro sarà resa disponibile con fondi propri, subordinatamente alla conferma da parte della Regione Piemonte della concessione del contributo statale.

"L’accordo - conclude Simion - è già stata approvato dai rispettivi organi amministrativi degli enti, ovvero giunta e CdA dell'Atc Piemonte Nord e oggi, venerdì, verrà sottoscritto dai dirigenti competenti del Comune e di Atc e inviato al settore Politiche di Welfare Abitativo della Regione Piemonte per la rimodulazione del contributo a favore del Comune di Vercelli. Sono fiducioso - conclude Simion - che la regione accetti la nostra proposta, perché è ragionevole e sostenibile e garantirebbe un ottimo risultato per l’edilizia residenziale pubblica della città di Vercelli, ma soprattutto per gli inquilini".